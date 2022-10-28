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جيش كوريا الجنوبية: تجارب كوريا الشمالية استفزاز خطير وتنتهك قرارات مجلس الأمن
Lebanon 24
28-10-2022
|
02:09
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