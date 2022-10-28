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عون: في ما خصّ الترسيم مع سوريا تأجل الموعد لأسباب ربما لا نعرفها ولكن اعتقد ان الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الاصدقاء صعبة

Lebanon 24
28-10-2022 | 04:15
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28/10/2022 13:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد ولن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة
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28/10/2022 13:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: المسؤولون في المجتمع الدولي يريدون من لبنان أن يكون حارس سفن لمنع النازحين السوريين من السفر الى دولهم، وفي الوقت نفسه يحاربون عودتهم الى سوريا
lebanon 24
28/10/2022 13:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/10/2022 13:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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