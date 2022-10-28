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عون: فكرة السلام مع اسرائيل غير واردة وليست هناك أي اتفاقات سرية و"مش رح نعملها بهالآخرة" ومن سيعمد في هذا التفاهم الى ايذاء الآخر سيؤذي نفسه

Lebanon 24
28-10-2022 | 04:16
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عون عن تفجير مرفا بيروت: "ما يحصل الان في القضاء "مش معقول" ولماذا هناك وزراء ونواب لا يدلون بافادتهم؟ وهذا يثير الشك فالبريء لا يخاف من القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب".
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