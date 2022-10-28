عون: فكرة السلام مع اسرائيل غير واردة وليست هناك أي اتفاقات سرية و"مش رح نعملها بهالآخرة" ومن سيعمد في هذا التفاهم الى ايذاء الآخر سيؤذي نفسه

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