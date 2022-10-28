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عون: لم اقبل بأي دولة وصاية ولم أقبل برشاوى من أي دولة مثل كثر من المسؤولين وواجهت إعلاماً عدائياً وكوارث كبيرة حصلت في عهدي مالية وطبيعية وصحية

Lebanon 24
28-10-2022 | 04:17
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