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عون: ندمت لأنني لم آخذ مالاً ولم أعقد صفقات وحاربت الفساد والحقّ لم يترك لي صاحباً

Lebanon 24
28-10-2022 | 04:19
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عون: "الحق لم يترك لي صاحباً" وندمتُ لأنني لم آخذ المال
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28/10/2022 13:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد ولن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة
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28/10/2022 13:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لم يساعدني أيّ أحد من المسؤولين في البلد في محاربة الفساد "كلن يعني كلن"
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28/10/2022 13:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة أوروبية لانتخاب رئيس جديد وتنفيذ الاصلاحات: كيف يمكن إدارة عائدات الغاز والفساد مستشري؟
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28/10/2022 13:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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