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وئام وهاب: الخيارات المطروحة على الطاولة للرئاسة هي: قائد الجيش او سليمان فرنجية او ناجي البستاني (الجديد)

Lebanon 24
28-10-2022 | 04:44
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