بو صعب بعد اجتماع وفد قبرصي بالرئيس عون: ناقشنا النقاط التي كانت عالقة بين الجمهورية اللبنانية وقبرص والوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية

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