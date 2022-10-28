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بو صعب: لم يحصل سوء تواصل مع سوريا إنّما سوء تفاهم والعتب يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكون موجوداً

Lebanon 24
28-10-2022 | 05:32
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بو صعب: النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد ولن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة
lebanon 24
28/10/2022 15:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/10/2022 15:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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