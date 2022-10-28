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الدفاع الأوكرانية: أسقطنا أكثر من 300 طائرة مسيرة إيرانية الصنع خلال الفترة الأخيرة

Lebanon 24
28-10-2022 | 06:26
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