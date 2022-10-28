Advertisement

أخبار عاجلة

لقاء جمع نصر الله وباسيل مساء الاربعاء تناول موضوعي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة ( lbci)

Lebanon 24
28-10-2022 | 08:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار : أنا بالعلن وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية ولا أزال ومن يشطب اسماء هو من يختار والحكومة تشكل بالتشاور بين دولة الرئيس وفخامة الرئيس وعلي رضا من الاثنين واكثر منهما على المستوى الوطني (LBCI)
lebanon 24
28/10/2022 21:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق بين كتل القوات والكتائب وتجدد واللقاء الديمقراطي ونواب سُنة ومستقلون على التصويت لصالح ميشال معوض لرئاسة الجمهورية (LBCI)
lebanon 24
28/10/2022 21:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين نصرالله وباسيل.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
28/10/2022 21:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التعطيل يسري في دم "التيار" وشواهد في ملفي الرئاسة والحكومة
lebanon 24
28/10/2022 21:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:49 | 2022-10-28
14:48 | 2022-10-28
14:47 | 2022-10-28
14:45 | 2022-10-28
14:43 | 2022-10-28
14:42 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website