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وزير الدفاع الإسرائيلي: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان قد يمهد الطريق أمام مزيد من الإيجابية في الشرق الأوسط (العربية)

Lebanon 24
28-10-2022 | 09:52
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