باسيل بعد لقائه البطريرك الراعي: الاولوية المطلقة لانتخاب الرئيس وللأسف بعد ايام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع من دون ان يبذل اي احد الجهد للحوار والتفاهم

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