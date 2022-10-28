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باسيل: بعض المسؤولين يسيرون بالبلد الى الفوضى الدستورية والسؤال هو لماذا هذا السكوت المريب عن تشكيل حكومة

Lebanon 24
28-10-2022 | 10:10
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28/10/2022 21:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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