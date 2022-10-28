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باسيل: هناك مخطط بأن لا يتم تشكيل حكومة بارادة من ميقاتي ودعم بري ومرجعيات خارجية وتغطية دينية و"الله يستر لشو عم يتحضر"

Lebanon 24
28-10-2022 | 10:10
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عون: لا إرادة لدى ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة وهو لا يعتمد مع "تكتل لبنان القوي" و "التيار الوطني الحر" نفس المعايير التي يعتمدها مع "أمل" و "حزب الله" و "الاشتراكي" وباقي الاحزاب
lebanon 24
28/10/2022 21:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/10/2022 21:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/10/2022 21:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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