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أردوغان: نتيجة للمحادثات مع موسكو فإننا سنقوم بتوزيع الغاز الطبيعي القادم من روسيا إلى أوروبا عبر أراضينا بواسطة "السيل التركي"

Lebanon 24
28-10-2022 | 10:49
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