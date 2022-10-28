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وزارة الأمن الإيرانية: الوثائق الامنية تشير إلى أنّ الـ"CIA" واستخبارات حليفة لها خططت لاطلاق مؤامرة في عموم البلاد

Lebanon 24
28-10-2022 | 11:28
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