نحّاس: ما قاله باسيل بحقّ ميقاتي في الملف الحكوميّ هو تجنٍّ على الحقيقة والشروط التي كان يضعها تؤكد أن المطلوب هو وجود حكومة يتمّ التحكم بها لا حكومة مُنتجة

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