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لبنان

نحّاس رداً على باسيل: ميقاتي ملتزمٌ بأحكام الدستور ولن يكون يوماً مُخالفاً لها

Lebanon 24
28-10-2022 | 11:34
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أسِف النائب والوزير السابق نقولا نحّاس لما قاله رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بحق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واتهامه الأخير بـ"السعي لحصول فراغٍ حكومي ووضع اليد على المقام الأوّل في رئاسة الجمهوريّة". 
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ورأى نحّاس أن "الكلام الذي قاله باسيل هو تجنٍّ على الحقيقة والواقع"، وقال: "ميقاتي قدّم تشكيلته الحكومية في 29 حزيران الماضي على أساس أن الوقت الضيق جداً للحكومة يفرضُ استمرار الفريق الحكومي ذاته مع إجراء تغيير بالحدّ الأدنى، إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون رفض مناقشة ميقاتي بتلك التشكيلة". 
 
وأشار نحّاس إلى أنّ "الشروط والمطالب الكثيرة والمتغيرة التي وضعها النائب باسيل وتبلغها الرئيس ميقاتي تباعاً من رئيس الجمهورية أو من بعض سعاة الخير، تؤكد بما لا يقبل الشك أن المطلوب حكومة يتم التحكم بها، لا حكومة منتجة تقوم بالمهام الأساسية في حال حصول فراغ في سُدّة الرئاسة".
 
وأكّد نحّاس أنّ "رئيس الحكومة مُلتزم بأحكام الدستور ولن يكون في يوم من الأيام مخالفاً لها او طامحاً لتولي صلاحيات دستورية عائدة للرئاسة"، مشدداً على أن "الحل الأنسب لكل هذا السجال هو في انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت"، وقال: "كون النائب باسيل يرأس كتلة نيابية وازنة، فهو يتحمل قدراً من المسؤولية في انجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقتٍ مُمكن خصوصاً أنه لم يفصح حتى الآن عن أي مرشح إلّا بواسطة الورقة البيضاء".
 
 
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