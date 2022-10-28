Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: دستور تركيا القديم انتهت صلاحيته وسنعمل على تغييره

Lebanon 24
28-10-2022 | 13:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان يؤكد امتلاك تركيا صاروخا باليستيا جديدا: هذه هي رسالتنا
lebanon 24
29/10/2022 01:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"هذه رسالتنا".. أردوغان يؤكد امتلاك تركيا صاروخا باليستيا جديدا
lebanon 24
29/10/2022 01:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: اتفقت مع بوتين على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا
lebanon 24
29/10/2022 01:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا ستكون مركزا لتوزيع الغاز الروسي وسنقوم بدور مهم لنقله إلى أوروبا
lebanon 24
29/10/2022 01:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:59 | 2022-10-28
17:42 | 2022-10-28
16:50 | 2022-10-28
15:56 | 2022-10-28
15:53 | 2022-10-28
15:45 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website