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الرئيس عون لـ "المنار": فترة الست سنوات من ولايتي مرّت بسرعة لأنّها كانت مليئة بالعمل على إيجاد حلول للأحداث الكبيرة والمتسارعة التي حصلت

Lebanon 24
28-10-2022 | 14:10
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