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عون: لست من محبّي الردود على الشائعات لأنّه باعتقادي أنّ القيمة الكبيرة تتأذّى بمجرّد الرد على القيمة الصغيرة ولكن هذا لا يعني أنّ بعض الأمور الكبيرة كانت تستوجب الرد

Lebanon 24
28-10-2022 | 14:17
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