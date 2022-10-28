عون: لست من محبّي الردود على الشائعات لأنّه باعتقادي أنّ القيمة الكبيرة تتأذّى بمجرّد الرد على القيمة الصغيرة ولكن هذا لا يعني أنّ بعض الأمور الكبيرة كانت تستوجب الرد

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