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عون: على كلّ إنسان أن يكون مدركاً لمسؤولياته وأن يقوم بكل ما يجب القيام به من دون إضاعة للوقت وهذا ما حصل منذ بداية ولايتي وحتى يومنا هذا طالما هناك عمل سنعمل على إنجازه
Lebanon 24
28-10-2022
|
14:22
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