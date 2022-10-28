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عون: الإصلاح يضر بالكثيرين، ولذلك هم يعارضونه، وهذا تماماً ما عشناه ونعيشه اليوم

Lebanon 24
28-10-2022 | 14:56
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عون عن تفجير مرفا بيروت: "ما يحصل الان في القضاء "مش معقول" ولماذا هناك وزراء ونواب لا يدلون بافادتهم؟ وهذا يثير الشك فالبريء لا يخاف من القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب".
lebanon 24
29/10/2022 01:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الشامي: الترسيم اليوم من شأنه أن يسرع الإصلاحات لا أن يؤخرها
lebanon 24
29/10/2022 01:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال معوض: الحل البديل اليوم هو في جمع المعارضة ونحصل على اكثرية في مجلس النواب وهذا الأمر سيغير موازين القوى
lebanon 24
29/10/2022 01:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال معوض: حتى اليوم لم نستطع توحيد المعارضة، وهذا امر مشروع ولكن هل اليوم أمام أهمية وحساسية الوضع الحالي، هل المهم من يذهب نحو من او ان المهم توحيد المعارضة؟
lebanon 24
29/10/2022 01:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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