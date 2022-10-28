عون: لمن يؤيدونني أقول: كنتم معي وأنا كنت معكم وسأبقى معكم ولمن لا يؤيدونني أقول: عليكم أن تتنبّهوا لمن كذب عليكم ومن كان صريحاً معكم وبناء عليه اتّخذوا مواقفكم

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