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أخبار عاجلة
مصدر لـCNN: زوج نانسي بيلوسي يخضع لجراحة إثر إصابات في رأسه بعد الهجوم على منزلهما
Lebanon 24
28-10-2022
|
15:31
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