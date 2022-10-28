Advertisement

أخبار عاجلة

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: طالبنا السلطة الفلسطينية ببذل المزيد من الجهد لمنع الهجمات

Lebanon 24
28-10-2022 | 15:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوبة الأميركية: ندعو إسرائيل لاستخدام موارد متكافئة لمنع الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين والتحقيق فيها
lebanon 24
29/10/2022 01:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: إيران مدّت روسيا بطائرات مسيرة في انتهاك لقرار مجلس الأمن 2231
lebanon 24
29/10/2022 01:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: ندعو إلى إدانة روسيا لمحاولاتها غير المشروعة ضم مناطق أوكرانية
lebanon 24
29/10/2022 01:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا
lebanon 24
29/10/2022 01:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:59 | 2022-10-28
17:42 | 2022-10-28
16:50 | 2022-10-28
15:56 | 2022-10-28
15:53 | 2022-10-28
15:45 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website