Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل منفذ الهجوم الإرهابي في شيراز متأثرا بالجراح التي أصيب بها إثر تصدي قوات الأمن له

Lebanon 24
28-10-2022 | 17:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: يجب توظيف قدرات قوات الأمن للتعرف على منفذي هجوم شيراز ومن يقف وراءهم
lebanon 24
29/10/2022 03:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب حاكم محافظة شيراز في إيران: منفذ الهجوم على المزار الديني بحريني الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما
lebanon 24
29/10/2022 03:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الصومالية: مقتل منفذي الهجوم على الفندق في كيسمايو جنوب البلاد
lebanon 24
29/10/2022 03:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 جنود من قوات الحزام الأمني بانفجار عبوة ناسفة في اليمن (روسيا اليوم)
lebanon 24
29/10/2022 03:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2022-10-28
19:00 | 2022-10-28
18:30 | 2022-10-28
18:19 | 2022-10-28
18:14 | 2022-10-28
18:10 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website