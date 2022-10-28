Advertisement

أخبار عاجلة

الآلاف يتظاهرون في براغ للتنديد بالعقوبات ضد روسيا والمطالبة باستقالة الحكومة

Lebanon 24
28-10-2022 | 18:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تظاهرات حاشدة في تشيكيا تطالب باستقالة الحكومة وتنتقد الاتحاد الأوروبي و الناتو
lebanon 24
29/10/2022 03:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة التركية: لا تأكيدات عن مدى استعداد دول الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز من روسيا إذا تم إنشاء مركز في تركيا
lebanon 24
29/10/2022 03:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: سوناك وزيلينسكي اتفقا على ضرورة مواصلة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
lebanon 24
29/10/2022 03:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات الآلاف يتظاهرون وسط لندن للمطالبة بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي (الميادين)
lebanon 24
29/10/2022 03:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2022-10-28
19:00 | 2022-10-28
18:30 | 2022-10-28
18:19 | 2022-10-28
18:14 | 2022-10-28
17:59 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website