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مسؤول محلي: البحرية الروسية تعلن صد هجوم بطائرة مسيّرة في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-10-2022 | 02:25
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