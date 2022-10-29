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ميقاتي: فلتتوقف المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس ولنتعاون لمعالجة الأوضاع الصعبة وإعادة التعافي إلى لبنان

Lebanon 24
29-10-2022 | 04:49
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29/10/2022 17:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/10/2022 17:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/10/2022 17:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لا إرادة لدى ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة وهو لا يعتمد مع "تكتل لبنان القوي" و "التيار الوطني الحر" نفس المعايير التي يعتمدها مع "أمل" و "حزب الله" و "الاشتراكي" وباقي الاحزاب
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29/10/2022 17:30:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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