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عون: المجتمع الدولي يريد دمج النازحين السوريين ويطلب منا أن نكون حراس البحر ولبنان يتكبد 3 مليارات دولار سنوياً بسبب النزوح

Lebanon 24
29-10-2022 | 05:00
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