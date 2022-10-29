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أوساط ميقاتي لـ"الجديد": الرئيس ميقاتي أكد مرارا وتكرارا أنه لن يكون تصادميا ولا استفزازيا ولا يسعه إلا أن يقوم بما أوكله إليه الدستور
Lebanon 24
29-10-2022
|
07:24
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أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ"الجديد": توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة هو "لزوم ما لا يلزم" ويعتبر كأنه لم يكن ولا يغير من الواقع شيئًا وندعو لمراجعة ما قاله المرجع الدستوري إدمون رزق اليوم بوصفه هذا الأمر بالخيانة العظمى
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