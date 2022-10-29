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الدفاع الأوكرانية: نحاول محاصرة خيرسون وعزل القوات الروسية لكن تحرير المدينة قد لا يتحقق قبل نهاية تشرين الثاني
Lebanon 24
29-10-2022
|
07:59
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