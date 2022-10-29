شهيّب من الباروك: حكُومة ميقاتي لا يعتريها أيّ نقص ولا تشوبها شائبة بل هي حكومة مسؤولة وجديرة دستورياً ووطنياً وتتسلم عبء المسؤولية وسط الشغور الآتي

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