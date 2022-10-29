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نصرالله: هناك شي اسمه المياه الاقليمية ولها آلية احتساب وهناك اسم ثانٍ وهو المياه المتاخمة وبعدها هناك جزء اسمه المنطقة الاقتصادية الخالصة

Lebanon 24
29-10-2022 | 14:56
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ابيض: محطة وادي حميد عرسال متوقفة عن العمل منذ اشهر مما يؤدي الى عدم ايصال المياه للمواطنين وهناك جهود تبذل عبر توزيع المعقمات لصهاريج المياه والمنازل ووضعت خطة من اجل الوقاية ولا سيما تجاه المدارس للتوعية وللتأكيد على عام دراسي سليم
lebanon 24
30/10/2022 15:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: حتى في المساحة مع قبرص فإنّ حصة لبنان من المنطقة الاقتصادية الخالصة ستتوسع بعد ترسيم الحدود البحرية
lebanon 24
30/10/2022 15:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المياه الاقليمية هي جزء من الدولة والدولة اللبنانية لها سيادة كاملة على هذه المياه وتستفيد من ثرواتها وخيراتها
lebanon 24
30/10/2022 15:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد حسن نصرالله: كثير مما كتب من تاريخ هو تاريخ متخيل أو هناك تاريخ مفترض والبعض يكتب تاريخ ما يهوى هو نحن نحتاج لمعرفة التاريخ الحقيقي لهذه البلاد وهذه المنطقة
lebanon 24
30/10/2022 15:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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