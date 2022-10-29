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نصرالله: كان هناك منع اميركي من الاكتشاف والاستخراج في سياق الحصار على لبنان والضغط على الدولة اللبنانية بالتنازل عن الحدود والقبول بالخط رقم 1

Lebanon 24
29-10-2022 | 15:04
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30/10/2022 15:44:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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