نصرالله: لبنان الرّسمي رفض خط "هوف" الذي جرى اعتباره خط تسوية بين الخط رقم واحد الذي يدعيه العدو والخط 23 وبرّي كان حاسماً برفضه تماماً علماً أن العدو ظل متمسكاً بالخط واحد ولم يعط أي اشارة بالقبول بخط هوف

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