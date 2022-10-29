نصرالله: بري خلال كل مفاوضات الحدود البحرية لم يقدم اي تنازل وتحمل عبء كل هذه المرحلة الى ان وصلنا الى مرحلة اعلن فيها انتهاء مسؤوليته المباشرة بالاعلان عن اتفاق الاطار

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