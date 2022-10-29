نصرالله: بعد تبدّل الادارة الأميركية تم تكليف هوكشتاين وقدم طرحاً جديداً متقدم عن طرح هوف ولكن لا يستجيب للمطالب الللبنانية وهنا بدأت تحولات في المنطقة والعالم

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