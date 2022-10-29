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نصرالله: خلاصة بيانات الرؤساء الثلاثة في لبنان اعتبر ان بدء إسرائيل استخراج الغاز من "كاريش" هو اعتداء على لبنان وهذه منطقة متنازع اليها

Lebanon 24
29-10-2022 | 15:20
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رئيس الجمهورية ميشال عون للـ"أل بي سي": نحن اخذنا حقنا بالترسيم "وزيادة" وثبتناه واعطينا املا جديدا للبنانيين والترسيم سيسمح باستخراج الغاز والنفط وهي الوسيلة لاخراج لبنان من الحفرة وهذه هديتي للبنانيين قبل أن اغادر
lebanon 24
30/10/2022 15:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/10/2022 15:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/10/2022 15:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/10/2022 15:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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