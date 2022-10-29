نصرالله: بناء على هذا التهديد أصبحنا امام مرحة جديدة بالكامل وقلنا أن هذا يعني ما بعد بعد كاريش وكل المنشآت الموجودة التي تطالها صواريخ المقاومة في لبنان

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