نصرالله: صلابة وصمود المفاوض اللبناني والرؤساء كان أساسياً بعملية التفاوض وبالتزامن أطلق العدو تهديدات بالتدمير والضغط الاميركي بالقبول بتسويات غير مناسبة للبنان

Lebanon 24