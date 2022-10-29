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نصرالله: ستكون أولوية الأوروبيين الاعتماد على نفط وغاز البحر الأبيض المتوسط وعدم جهوزية العدو للحرب من الأسباب التي أدت إلى هذا إنجاز الترسيم

Lebanon 24
29-10-2022 | 15:48
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