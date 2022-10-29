نصرالله: تضامن الرؤساء بين بعضهم وشجاعة وصلابة الرئيس المفاوض كانت مساعدة ويسجل هذا الانجاز أنه تم في عهد الرئيس ميشال عون وهذا لا يلغي الجهود الأخرى

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