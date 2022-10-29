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الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 إسرائيليين في إطلاق نار في الضفة الغربية ومقتل منفذ الهجوم

Lebanon 24
29-10-2022 | 16:00
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