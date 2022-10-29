نصرالله: أقول للعدو ان المقاومة تتصرف بحكمة وحزم وعندما تقتضي المصالح الوطنية الكبرى تجاوز قواعد الاشتباك فهي لن تتردد بذلك ولو اقتضى الأمر الذهاب الى حرب

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