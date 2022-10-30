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المستشار الرئاسي رفيق شلالا : اليوم الوداعي الرسمي والشعبي لرئيس الجمهورية يبدأ عند التاسعة والنصف بتجمّع العاملين بالرئاسة إضافة إلى الجموع الشعبية (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
30-10-2022 | 01:59
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