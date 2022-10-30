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الرّاعي: الرئاسة بصلاحيتها ودورها أساس الاعتراف بوحدة لبنان كياناً ودولة فالرئيس فوق كلّ رئاسة وإنّ العودة إلى نغمة "الترويكا" قد ولّت

Lebanon 24
30-10-2022 | 04:39
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