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الراعي: نتمنى لعون التوفيق بعد مغادرته الرئاسة ونناشد النواب انتخاب رئيس جديد للبلاد لأن الشغور الرئاسي هو مؤامرة على لبنان

Lebanon 24
30-10-2022 | 04:40
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الراعي: تعمّد الشغور الرئاسي خيانة بحقّ لبنان وانتخاب رئيس جديد هو المطلب الاوحد
lebanon 24
30/10/2022 15:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حواط: على الفريق الآخر أن يحدد مرشحه مثلما فعلنا نحن وبعدها الحضور إلى مجلس النواب لتحقيق الانتخاب وإيصال رئيسٍ جديد للبلاد
lebanon 24
30/10/2022 15:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الليل الطويل ستزول ظلمته مع انتخاب رئيس جديد للبلاد وحكومة جديدة
lebanon 24
30/10/2022 15:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نتمنى أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها
lebanon 24
30/10/2022 15:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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