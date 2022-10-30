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الراعي: نودع عون ونتمنى له الخير بعد حياة طويلة في مختلف المواقع العسكرية والوطنية ولم يكن عهده سهلاً بل محفوفاً بالاخطار والظروف الصعبة فكان لبنان وسط محاور المنطقة وعرف اسوأ ازمة

Lebanon 24
30-10-2022 | 04:41
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بوصعب من قصر بعبدا: الرئيس عون بدأ عهده باصدار مراسيم النفط ونتمنى ان يختم عهده بالوصول لاتفاق ترسيم الحدود البحرية وسيقوم بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق
lebanon 24
30/10/2022 15:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: إننا أقوى من كل التحديات والظروف الصعبة
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30/10/2022 15:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لانتخاب رئيس لديه القدرة على جمع مواطنيه حول مبادئ لبنانية
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30/10/2022 15:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لاختيار رئيس يتمتع بتجربة ادارة الشأن العام وبالقدرة على جمع مواطنيه حول مبادئ لبنانية والولاء للبنان فقط واستعادة علاقات لبنان فالرئاسة ليس هواية بل هي حكم وقيادة الشعوب
lebanon 24
30/10/2022 15:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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